Musikalische Andacht in Schönberg : Die Winzer-Orgel erklingt wieder

Christoph D. Minke spielt Mitte März Werke von Buxtehude, Lewandowski, Schumann und Bach.

Schönberg | Die Reihe mit musikalischen Andachten im „Jahr der Orgel“ 2021 wird am Sonnabend, 13. März, in der St.-Laurentius-Kirche in Schönberg fortgesetzt. Kirchenmusikdirektor Christoph D. Minke spielt nach dem Abendläuten, das um 18 Uhr beginnt, an der historischen Winzer-Orgel von 1847. Musikalische Andacht dauert 40 Minuten Während der Andacht, die e...

