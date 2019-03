Wismar: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

von svz.de

21. März 2019, 11:57 Uhr

Am Mittwoch Nachmittag wurde die Polizei in Gadebusch zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der 28-jährige Biker bereits von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Ermittlungen vor Ort war der Mann mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 8 zwischen Carlow und Samkow in einer Rechtskurve ohne Beteiligung Dritter bei nasser Straße gestürzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.