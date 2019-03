Wismar : Nächtlicher Diebstahl führt zur Auffindung von entwendeten E-Bikes

Am Sonntag, 3 Uhr, wurde die Polizei in Wismar darüber informiert, dass sich zwei Personen an Containern eines Möbelmarktes in Wismar-Wendorf zu schaffen machten.

04. März 2019, 18:53 Uhr

Vor Ort stellte die Polizei dann zwei Tatverdächtige (17 und 32 J.) fest, die dort Sachen entnommen und in einen Rucksack verpackt hatten. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen bemerkten die Polizeibeamten bei dem Älteren der beiden Tatverdächtigen ein mitgeführtes E-Bike. Das Rad war zusammen mit einem anderen Gegenstand am Vortag in Wendorf entwendet worden. Mit dem Ziel der Auffindung dieses Gegenstandes erwirkten die Polizeibeamten über die Staatsanwaltschaft Schwerin einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der Vollstreckung dieses Beschlusses einige Stunden später fanden die Polizisten den in Rede stehenden Gegenstand nicht. Sie entdeckten jedoch zufällig drei weitere E-Bikes bzw. Teile davon. Einen nachvollziehbaren Eigentumsnachweis konnte der 32-Jährige nicht vorlegen. Die Fahrräder wurden sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachtes des Diebstahls ermittelt.