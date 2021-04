Wismar : Taxifahrerin bewahrt 98-Jährigen vor Enkeltrick-Betrug

Ein Senior sollte zur Bank fahren und 30.000 Euro abheben. Die Polizei rät zur Vorsicht bei Anrufen.

Wismar | Eine Taxifahrerin hat einen 98 Jahre alten Mann in Wismar davor bewahrt, viel Geld zu verlieren. Laut Polizei erhielt der Senior am späten Nachmittag des 8. April einen Anruf von einer weiblichen Person. Diese gab sich als seine Enkeltochter aus. Die Frau erklärte, kurz zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen zu sein. Deswegen befand sie sich...

