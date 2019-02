von svz.de

18. Februar 2019, 09:32 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten unbekannte Täter einen am Bahnhof Wismar abgestellten Triebwagen. Die unbekannten Täter brachten einen Schriftzug in der Größe von zwölf Quadratmetern mit brauner, grüner, blauer und schwarzer Farbe an.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei auch um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0318 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.