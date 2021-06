MS Hanseatic Inspiration : Wismar erwartet ersten Kreuzfahrer des Jahres

MS Hanseatic Inspiration legt am Mittwoch in der Unesco-Welterbestadt an.

Wismar | Die Sonne lacht schon seit Tagen mit den Urlaubern um die Wette, die Corona-Inzidenz tendiert gegen Null, jetzt legt sogar das erste Kreuzfahrtschiff des Jahres in Wismar an. Am kommenden Mittwoch wird die MS Hanseatic Inspiration in der Unesco-Welterbestadt begrüßt. Für Mitte Juli hat sich die MS Artania angekündigt. Die lange Corona-Zwangspause des ...

