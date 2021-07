Nordwestmecklenburg : Ersatz für das Schwedenfest: Wismar freut sich auf „Svenska Dagar“

Weil das größte Volksfest Nordwestmecklenburgs coronabedingt abgesagt werden musste, richtet die Hansestadt im gesamten August mit einem bunten Veranstaltungsmix die „Svenska Dagar“ aus

Wismar | Kleiner, länger, gemütlicher: Schwedentage statt Schwedenfest. Weil das größte Volksfest Nordwestmecklenburgs in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste und die Stadt Wismar aber dennoch einen Hauch Schwedenfest verbreiten will, geht nun eine Alternativ-Veranstaltung an den Start. Verteilt über den gesamten August sollen die „Svenska Dagar“ m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.