Wohngebiet für Jung und Alt : Grevesmühlen schafft Platz für mehr als 150 Wohneinheiten

In der Stadt Grevesmühlen haben die Abbrucharbeiten auf dem ehemaligen Gelände der Getreidewirtschaft begonnen. Künftig soll es dort 150 Wohneinheiten sowie 200 Betreuungsplätze für Senioren geben.

Grevesmühlen | Für die Stadt Grevesmühlen ist der Abbruchbeginn am Börzower Weg so etwas wie ein Start in ein Zukunftsprojekt. Denn auf dem etwa acht Hektar großen Areal soll nach langwierigen Kaufverhandlungen ein neues Wohngebiet für Jung und Alt entstehen. Nach Angaben von Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler sind mehr als 150 Wohneinheiten sowie weitere 2...

