Rehkadaver mit Fraßspuren : Wolfsrudel zieht durch Rehna

Ein Jäger erkannte drei Tiere auf der Wildkamera, nachdem sie ein totes Reh aus einem Carport gezogen haben.

Rehna | Nicht schlecht staunte Michael Drews, als er Anfang Dezember seine in der Nähe des Bahnüberganges in Rehna aufgehängte Wildkamera auswertete. Darauf zu sehen sind drei Tiere, die durchaus Wölfen ähneln. Gewissheit brachten allerdings erst die Spuren, die rund um die Wildkamera gefunden wurden. Auch ein in derselben Nacht aus einem Carport im Wohngebie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.