Internationaler Blutspendetag : Zahl der Blutspenden im Kreis durch Pandemie deutlich gesunken

Noch können die Kliniken ihre Patienten mit den gelieferten Blutspenden des DRK versorgen. Durch Corona ist dennoch ein spürbarer Rückgang an Spenden zu bemerken.

Nordwestmecklenburg | Oft ist es ein kleiner Piks in den Arm und es dauert nur ein paar Minuten. Doch lebensrettend kann diese Aktion dennoch sein. Die Rede ist von einer Blutspende. Am Montag ist der Internationale Tag der Blutspende, Grund genug, um einen genauen Blick auf den so lebenswichtigen Ablauf zu werfen. Wie hat sich das Spendeverhalten seit Corona verändert? Ha...

