Positiver Trend : Zahl der Elektroautos im Nordwestkreis hat sich weiter erhöht

Rund jedes dritte neu zugelassene Fahrzeug in Deutschland ist ein Elektro-Auto. Auch in Nordwestmecklenburg steigt die Zahl der „Stromer“. Allerdings gibt es noch immer zu wenige Ladepunkte.

Gadebusch/Wismar | Stecker rein, laden und losfahren: In Nordwestmecklenburg ist in den vergangenen drei Jahren die Zahl der rein elektrisch angetrieben Fahrzeuge von 74 auf 496 gestiegen. Das teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg auf Anfrage unserer Zeitung mit. Auch interessant: Das bange Warten auf das E-Auto Das sind die beliebtesten Elektroautos in ...

