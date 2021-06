Nach Feuerwehreinsatz : Zweckverband Radegast repariert Wasserleitung in Gadebusch

Nach einem Feuerwehreinsatz am Pfingstsonntag war die Leitung in der Schillerstraße und am Schillerring an drei Stellen geplatzt. 25 Meter langer Strang sowie zwei Einzellöcher mussten nun geflickt werden.

Gadebusch | Dutzende Kubikmeter Wasser sprudeln durch das Kopfsteinpflaster an die Oberfläche. An diese Bilder werden sich viele Gadebuscher noch gut erinnern. Vor eineinhalb Wochen war die Trinkwasserleitung in der Schillerstraße und im Schillerring nach einem Feuerwehreinsatz gleich an drei Stellen geborsten. Mehrere hundert Einwohner in der Umgebung waren davo...

