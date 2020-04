Züsow : Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Nordwestmecklenburg

Gegen 22 Uhr sei das Auto auf der L 10 bei Züsow (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen einen Baum geprallt.

von Franka Bals

15. April 2020, 08:22 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Nordwestmecklenburg sind am Dienstagabend zwei Menschen gestorben. Zwei weitere der insgesamt vier Insassen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Gegen 22 Uhr sei das Auto auf der L 10 bei Züsow (Landkreis Nordwestmecklenburg) gegen einen Baum geprallt. Zunächst konnte die Polizei keine weiteren Angaben zur Unfallursache machen.