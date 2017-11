Rehna : ABBA-Show lässt Musikfans jubeln

vergrößern 1 von 1 Foto: Maik Freitag 1 von 1

von Maik Freitag

erstellt am 06.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Jahrelang dominierten Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny nicht nur die schwedische Musik, sondern waren von 1972 bis zur Auflösung 1982 weltweit aus der Musikszene nicht wegzudenken. Am Sonnabendabend schienen die vier Abba-Bandmitglieder wieder auf einer Bühne zu stehen. Vor mehr als 140 Gästen erklangen fast 40 Titel im Hotel Stadt Hamburg, wo die Geschäftsführer Cornelia Muuß und Jürgen Griese zum zweiten Mal zu einem Abend mit passenden kulinarischen Genüssen und beschwingter Musik einluden.

„Es hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, dass wir mit der Veranstaltung Dinner & Show den Nerv unserer Gäste getroffen haben“, erklärte Jürgen Griese. ABBA habe bis heute nichts an Attraktivität eingebüßt und so war der Geschäftsführer sich sicher, erneut das Interesse der Rehnaer zu wecken.

Das Konzept ging auf. Schon Wochen vor der Veranstaltung waren die Karten ausverkauft und bereits im August fing Chefkoch Jürgen Griese das erste Mal an, Smörrebröd, Köttbullar, Wildsvinkov (Wildschwein auf schwedischer Art) und Mandeltarta herzustellen. „Danach gab es noch einige Umstellungen und drei Wochen vor der Veranstaltung wurde erneut probegekocht“, verriet er. Zehn Köche und sieben Servicekräfte kümmerten sich dann am Sonnabendabend um die Gäste. Die Besucher waren begeistert. „Das Essen war super und die Künstler haben einen tollen Live-Auftritt hingelegt“, erzählte der Rehnaer Egon Bornhöft. Auch Sylvia Alex war voll des Lobes: „Wir machen hier im Hotel Stadt Hamburg viel mit. Zum Beispiel auch das jährliche Krimi-Dinner. Es war heute Abend wieder fantastisch“, sagte die Tressowerin.

Im Hotel Stadt Hamburg, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert und zum ersten Mal auch Hotelfachkräfte und Köche ausbildet, wird es künftig nicht still. Im Sommer sollen ein eigenes Café und ein Biergarten eröffnet werden. Auch der nächste Veranstaltungstermvin für „Dinner & Show“ steht bereits fest. Am 17. November 2018 werden zum dritten Mal kulinarische Köstlichkeiten und Musik vereint.

Doch bevor es soweit ist, wird es noch einen Sponsoren-Dankeschön-Tag zur Renovierung der Fassade, ein Entenbüfett-Essen mit Tanz am 18. November, einen Auftritt von Bauer Korl am 11. Dezember und ein weiteres Krimi-Dinner im März 2018 geben.