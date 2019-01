Ratzeburg : Abendmusik erklingt im Paradies

von svz.de

Im Paradies, der Vorhalle des Ratzeburger Doms, findet morgen von 18 Uhr an eine Abendmusik statt. Auf dem Programm stehen Werke von Dieterich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Es musizieren Dietrich Hempel und Susanne Unger (Violinen), Maria Schöne (Viola), Till Reisener (Violoncello) und Christian Skobowsky an der Orgel. Dieses Instrument, erbaut 1985 von Klaus Becker, wurde 2018 gründlich überarbeitet und mit einer barocken Stimmung versehen durch die Werkstatt Jörg Bente. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. An dieser wertvollen Orgel plant der Ratzeburg Domorganist Christian Skobowsky im Jahr 2019 eine ganze Reihe von Konzerten in dem intimen Raum des Domes.