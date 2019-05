gadebusch : Abgabefrist für Ehrenamtspreis endet heute

von svz.de

09. Mai 2019, 05:00 Uhr

Für die erstmalige Verleihung des Ehrenamtspreises zu Ehren von Luise Krüger können noch bis heute in der Linken-Geschäftsstelle in der Steinstraße 6 Vorschläge eingereicht werden. Zu Ehren der im vergangenen Jahr gestorbenen Luise Krüger will die Partei Die Linke für den Amtsbereich Gadebusch diesen Preis jährlich vergeben. Zum Frühlingsfest der Partei am 11. Mai soll die erste Ehrung stattfinden.

Kriterien für zu ehrende Bürger seien gesellschaftliches Engagement in der Stadt Gadebusch oder aber im Amtsbereich Gadebusch, besondere Initiativen für Kinder, Jugendliche und Senioren sowie das Bewahren und Fördern von Umwelt und Natur.