von svz.de

12. Juni 2019, 08:18 Uhr

Im Gadebuscher Gymnasium wird es am Freitag, 21. Juni, einen Abiball geben. Bevor jedoch an dem Abend gefeiert wird, erhalten die Abiturienten von 18 Uhr an ihre Zeugnisse im Gymnasium. Dabei werden auch Schülerinnen und Schüler mit herausragenden Leistungen geehrt.