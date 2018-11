Lützow : Adventsmarkt auf dem Hof Albrecht

von Michael Schmidt

28. November 2018, 20:36 Uhr

Hunderte Besucher werden am Sonnabend, 1. Dezember auf dem Hof Albrecht in Lützow erwartet. Dort findet ein Adventsmarkt statt. Nach Angaben von Jens Albrecht werden 20 Aussteller vor Ort sein. Darüber hinaus wird es Glühwein, Bratwurst und Musik geben. Der Adventsmarkt wird am Sonnabend um 10 Uhr in der Schweriner Straße eröffnet und endet gegen 17 Uhr. Es ist das dritte Mal, dass es einen solchen Adventsmarkt in Lützow gibt.