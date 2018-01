Gadebusch und Rehna : Ämter investieren in Haltestellen

Rehna und Gadebusch planen Neubauten und Sanierungen 2018 – Bauprojekt in Ganzow ein Erfolg

von Tore Degenkolbe

17. Januar 2018, 20:45 Uhr

Letzten Herbst standen die Kinder noch in Hof Ganzow im Regen – sie warteten auf den Bus. Auf Drängen der Bürger kam die seit fast zwei Jahren überfällige Bushaltestelle noch vor Jahresende.

„Die Arbeiten zogen sich noch bis in den Dezember“, sagt Holger Saupe vom Bauamt Gadebusch. Nach überstandenen Lieferschwierigkeiten beim Material zogen Arbeiter die Bushaltestelle in Ganzow in zwei Tagen hoch. Wie vom Bauamt zugesagt, stand sie noch vor Weihnachten. Die Bushaltestelle war Teil einer Baureihe. Zusätzlich zu Ganzow wurde in Veelböken und Breesen gebaut. „Die Arbeiten dauerten alles in allem vier Wochen“, berichtet Holger Saupe.

Nun haben die Orte brandneue Bushaltestellen. Wegen des guten Materials spekuliert das Amt auf lange Haltbarkeit. „Die halten mindestens 20 Jahre“, so Holger Saupe. Grund dafür ist beispielsweise in Ganzow das Umdenken des Bauamtes. „Wir haben diesmal keine Glasscheiben benutzt. Die werden durch Vandalismus oder Steinschläge von vorbeifahrenden Autos häufiger beschädigt.“ Stattdessen setzt das Amt auf Kunststoff.

Im Fall der Ganzower Haltestelle hat man auch an Extras gedacht. „Wir haben Papierkörbe mit aufgestellt und eine Infotafel befestigt.“ Der Gadebuscher Stadtvertreter Günter Blankenberg ist von der Bushaltestelle begeistert. „Das Amt hat auch eine Bank für Ältere aufgestellt“, lobt der Stadtvertreter. Die Schnelle der Bauarbeiten beeindruckte ihn. „In kürzester Zeit haben die das alles hochgezogen.“

Auch der Ganzower Wolfgang Skupin freut sich über die neue Bushaltestelle. „Das haben sie sehr ordentlich gemacht“, findet der Anwohner. Nun könne man nur hoffen, dass das neue Häuschen von Schmierereien möglichst lange verschont bleibt.

Auch in diesem Jahr arbeitet das Amt Gadebusch an Haltestellen – genauer gesagt an der in Hindenberg. Dort investiert das Amt geschätzt 2500 Euro in die Sanierung der Bushaltestelle. „Das Dach wird neu gedeckt und das Häuschen neu gestrichen“, berichtet Holger Saupe. Ansonsten seien keine Anfragen von Bürgermeistern zur Pflege eingereicht worden. Ohne diese könne nicht gehandelt werden.

Im Amtsbereich Rehna sollen in diesem Jahr zwei neue Bushaltestellen entstehen. Das teilte Daniela Sperling vom Bauamt Rehna auf Nachfrage der SVZ mit. Eine Haltestelle soll im Rehnaer Ortsteil Löwitz entstehen, eine weitere im Carlower Ortsteil Stove. Dafür werden Fördermittel beantragt. „Vorbehaltlich der Bewilligung von Fördergeldern könnten diese dann im Jahr 2019 errichtet werden“, so Daniela Sperling. Die Kosten liegen pro Bushaltestelle bei voraussichtlich 13 000 Euro. Der Fördersatz beträgt 75 Prozent.

Ein Knackpunkt zum Thema Bushaltestellen befindet sich in der Roggendorfer Chaussee. „Der Eigentümer der Haltestelle ist ein privater Investor, der sie durch Werbung finanziert“, erklärt Holger Saupe. Damit fällt die Pflege der Haltestelle nicht in den Aufgabenbereich der Stadt. Nun aber ist sie stark in Mitleidenschaft gezogen. „Ich habe den Besitzer schon im Dezember darauf hingewiesen, dass er die Seitenwände wiederherzustellen und die Rückwand zu schließen hat“, sagt der Bauamtsmitarbeiter.

Wie mit der beschädigten Haltestelle verfahren wird, soll sich noch in diesem Monat herausstellen. „Dann bekomme ich die Informationen“, erklärt Holger Saupe abschließend.