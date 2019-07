Grevesmühlen : Ärger auf den Kreistagsstühlen

Die SPD und die AfD sind sich in der Frage über finanzielle Zuschüsse und die politische Arbeit uneinig

von Tore Degenkolbe

29. Juli 2019, 07:20 Uhr

Es sei Heuchelei, es sei Arroganz, es sei ein Dilemma – so beschreibt Christian Albeck, Fraktionsvorsitzender der SPD, den Vorstoß vom AfD-Kreistagsabgeordneten Christoph Grimm, der sich kritisch über die Anhebung der Fraktionszuschüsse im Kreistag Nordwestmecklenburg äußert.

Hintergrund: Der AfD-Kreistagsabgeordnete hinterfragt die Sinnigkeit der Zuschüsse für die Parteien im Kreistag. Demnach wird das Geld pro Partei von aktuell 500 Euro auf bis zu 1000 Euro angehoben und von 150 auf bis zu 200 Euro für jedes Kreistagsmitglied.

Die Kritik an der Anhebung hält Albeck für heuchlerisch. Seine Aussage: „Demokratie braucht Strukturen“ – auch hauptamtliche, die bezahlt werden will. Denn die Arbeit werde immer komplexer. „Wenn die AfD der Meinung ist, dass sie keine hauptamtlichen Strukturen für ihre Fraktionsarbeit benötigt, dann kann sie darauf auch verzichten“, so Christian Albeck. Grimm erwidert: „Ob dafür ein hauptamtlicher Fraktionsgeschäftsführer eingestellt wird, ist von der jeweiligen Personalsituation und dem Organisationsbedarf abhängig.“ Jede Partei könne dies, richtigerweise, selbst entscheiden.

Daneben wirft Albeck dem AfD-Politiker Populismus und sonst keine Leistung vor. „Populismus ist ein ebenso pauschales, wie schwaches Argument unserer Gegner“, so Christoph Grimm. Die AfD wiederum setzte sich mit schwierigen Themen auseinander und biete Alternativen zu den gängigen Herangehensweisen. „Die Politik der etablierten Parteien, auch im Kreistag dagegen, ist auf stark vereinfachte ideologische Prinzipien gegründet“, sagt Grimm. Das sei teilweise zuwider demokratischer Prinzipien. „Da wollen wir auf keinen Fall mitmachen und auch die SPD wird das im Kreistag noch spüren“, erklärt der AfD-Abgeordnete.

Zuletzt ging die SPD gegen die Leistung der AfD vor. „In der letzten Legislatur des Kreistages gab es keinen einzigen Antrag der AfD-Fraktion.“ Das werde sich mit der kommenden Periode ändern, so Grimm.