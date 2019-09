Grevesmühlen : „Akkordeon satt“ in Grevesmühlen

von Onlineredaktion pett

13. September 2019, 12:00 Uhr

Zum nunmehr bereits 3. Mal richtet der Landesverband der Musikschulen Mecklenburg-Vorpommern einen Tag des Akkordeon-Ensembles aus. Dieser Tag findet auch in diesem Jahr wieder in Grevesmühlen statt. Neben vielen alten Bekannten werden auch neue Schüler und ihre Lehrer aus ganz Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend, den 21. September, in Grevesmühlen erwartet. In einer gemeinsamen Probenphase und entsprechenden Registerproben werden einige klassische und moderne Stücke einstudiert. Diese sind während des Abschlusskonzerts um 15 Uhr im Foyer des Gymnasiums „Am Tannenberg“ zu hören. Das Konzert ist öffentlich und der Eintritt ist frei.