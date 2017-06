Demern : Anekdoten über Luther

vergrößern 1 von 1 Foto: Maik Freitag 1 von 1

Trompeter Ulf Rust ist nicht nur ein häufiger, sondern auch ein gern gesehener Gast und Musiker in der Demerner Petrikirche. Am Sonntagabend gastierte er zusammen mit dem Organisten Roger Eibel erneut im kleinen Dorf und begeisterte zusammen mit Historiker Christoph Wunnicke die vielen Besucher.

„Wir haben heute mal etwas anderes gemacht und wollen Wissenswertes über Martin Luther erfahren“, erklärte die Vorsitzende des Fördervereins Karin Homann. Doch die Geschichte Luthers schien Kirchgemeinde und Förderverein für die Gäste zu wiederholt zu sein und so musste Christoph Wunnicke schon tief in der Geschichte graben, um unbekannte Anekdoten rund um Luther in Mecklenburg-Vorpommern zu präsentieren und das Publikum zwischen den musikalischen Tönen zu unterhalten. „Ich denke, dass diese Geschichten die Leute unterhalten und zum Schmunzeln bringen. Luther ist allen bekannt und da haben wir etwas Besonderes draus gemacht“, erklärte der Vorsitzende des Kirchgemeinderates, Rainer Kluck.

Doch mit dem Konzert ist in der diesjährigen Veranstaltungsreihe der Demerner Petrikirche noch lange nicht Schluss. Am 12. August beteiligt sich die Kirchgemeinde an „Dörfer zeigen Kunst“ und wird eine Ausstellung organisieren. Noch interessanter könnte am 23. September ein ungewöhnlicher kulinarischer Abend werden. „Wir wollen dann unter dem Thema ,Essen wie zu Luthers Zeiten‘ eine tolle Veranstaltung anbieten. Neben einem Sechs-Gänge-Menü wird es Tischreden und Musik geben“, erklärte Karin Homann. Karten für diese Veranstaltung gibt es nur beim Förderverein.

von Maik Freitag

erstellt am 12.Jun.2017 | 21:00 Uhr