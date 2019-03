Schaalsee : Anflug der seltenen Fischadler

Durch strenge Schutzmaßnahmen steigt der Bestand

von Onlineredaktion pett

22. März 2019, 20:00 Uhr

Oft bin ich mit Besuchergruppen im Biosphärenreservat Schaalsee unterwegs. Wenn auf solchen Exkursionen der Ruf ertönt „Schaut mal, ein Adler!“, werden die Exkursionsteilnehmer mit großer Wahrscheinlichkeit am Himmel einen Seeadler entdecken. Der große Vogel mit den geraden, brettförmigen Flügeln und dem kurzen Schwanz ist leicht zu erkennen und auch gar nicht so selten im Biosphärenreservat Schaalsee. Mit acht Brutpaaren hat der Seeadler in der Region inzwischen eine stabile Population aufgebaut.

Neuerdings sollte man beim Ruf „Ein Adler“ aber etwas genauer hinschauen, denn seit dem vergangenen Jahr gehört auch der Fischadler zu den Brutvögeln im Biosphärenreservat. Seit vier Jahren interessiert sich der kleine Verwandte des Seeadlers schon für die Schaalseeregion, aber am Anfang ging einiges schief. Im ersten Jahr fand der Adler keine dauerhafte Partnerin, im nächsten Jahr gelang der Nestbau nicht. Doch im vergangenen Jahr zog das erste Fischadlerpaar im Biosphärenreservat in der Nähe des Woezer Sees erfolgreich zwei Junge groß.

Die Art ist selten in Deutschland. In MV gibt es nur etwa 200 Paare und in den allermeisten Bundesländern noch viel weniger. Als Nahrungskonkurrent wurde der Fischadler bis in die 1920er-Jahre stark bejagt und fast ausgerottet. Durch strenge Schutzmaßnahmen und ein Verbot des Pflanzenschutzmittels DDT, welches zur Brüchigkeit der Eier geführt hatte, geht es dem Fischadler seit etwa 20 Jahren wieder besser und der Bestand steigt an.

Dummerweise hatte das erste Fischadlerpaar im Biosphärenreservat sein Nest auf einem Strommast der Wemag gebaut. Das stellte ein Risiko sowohl für die Sicherheit der Stromversorgung als auch der Vögel dar. Als Alternative errichtete der Stromversorger deshalb in der Nähe des alten Nestes einen hohen Mast mit einer Nisthilfe für den Fischadler. Nun bleibt zu hoffen, dass das Pärchen sich über das Engagement des Energieversorgers genauso freut wie ich und das neue Nest akzeptiert. Noch halten sich die Fischadler in ihrem Winterquartier in Afrika auf, aber schon bald werden sie wieder in ihren Brutgebieten eintreffen.