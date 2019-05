von Michael Schmidt

13. Mai 2019, 05:00 Uhr

Mitglieder des Angelvereins Radegasttal-Rehna haben am Sonnnabend einen Arbeitseinsatz am Mühlenteich gestartet. Dabei mähten sie die Uferkante des Gewässers und zogen Äste aus dem Mühlenteich. Am Sonnabend, 15. Juni wird der Verein einen weiteren Arbeitseinsatz starten.