Grevesmühlen : Anmelden zur Kreisfotoschau

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Wo die Seele lächelt – typisch Mecklenburg“ – unter diesem Motto steht der 34. Kreisfotowettbewerb. Im April erfolgte der Start, veranstaltet vom Fotoclub ’82 Grevesmühlen und dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Gesucht werden Fotos in den Kategorien „Menschen“, „Architektur und Landschaft“, „Flora und Fauna“ sowie in der Sonderkategorie „Nordwestmecklenburg – ein Land zum Leben und Arbeiten“. Ausgezeichnet werden zudem das beste Kreativfoto sowie das beste Kinder- und Jugendfoto – aufgenommen von jungen Leuten bis 18 Jahre. Die Einsendungen sind noch bis zum 1. September an fotowettbewerb@umnet.de, oder an Udo Meier, Wismarsche Straße 33, 23936 Grevesmühlen, möglich.