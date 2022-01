Trotz Corona : Arbeitslosenverband Gadebusch plant Sommer-Ferienlager für Kinder

Der Arbeitslosenverband Gadebusch versucht mit Optimismus durch die Corona-Pandemie zu kommen. So plant er für Kinder ein Sommer-Ferienlager.

von Michael Schmidt

18. Januar 2022, 14:15 Uhr

Zwei Mal konnte ein Ferienlager wegen der Corona-Pandemie bereits nicht stattfinden. Doch im dritten Anlauf soll es klappen. So plant der Arbeitslosenverband Gadebusch trotz nahezu täglich neuer Corona-Rekordzahlen durch Omikron ein Sommer-Ferienlager an der Mecklenburgischen Seenplatte.

„Wir sind auch Optimisten und deshalb wollen wir versuchen, ein solches Ferienlager anzubieten“, sagt Rosemarie Grau vom Arbeitslosenverband Gadebusch. Sie hofft, dass die Corona-Fallzahlen bis zum August 2022 deutlich zurückgehen und die Fahrt für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren dann möglich sein wird.

Ziel ist die Mecklenburgische Seenplatte

Ziel des geplanten Ferienlagers ist zum ersten Mal das Waldhaus Mirow. Dort sollen die Mädchen und Jungen vom 2. bis zum 12. August den Alltag hinter sich lassen und stattdessen Spiel, Spaß und Abenteuer erleben können.

dpa/Jens Büttner

„Wir wollen zwar noch nicht zu viel zu dem Ferienprogramm verraten“, sagt Doreen Seligmann vom Arbeitslosenverband Gadebusch. Aber es werde neben Tagesausflügen auch Kanufahrten und Wanderungen geben. Zudem bestehe die Möglichkeit, in einem nahegelegenen See zu baden.

Maximal 24 Kinder können an dem Ferienlager an der Mecklenburgischen Seenplatte im August dieses Jahres teilnehmen. Zusammen mit ihnen werden auch vier Betreuer in einen Reisebus steigen, um von Gadebusch in das knapp 200 Kilometer entfernte Mirow zu gelangen.

300 Euro kostet das Ferienlager pro Teilnehmer

Kostenpunkt des Ferienlagers: 300 Euro pro Teilnehmer. Einen finanziellen Zuschuss kann es aber für Familien mit schmalem Geldbeutel geben. „Bei Bedarf bekommen Familien hier bei uns ein Formular für die Antragstellung beim Jugendamt", sagt Doreen Seligmann.

Zur Sache Zur Sache

Nach ihren Angaben können Familien ihre Kinder ab Februar für das Sommer-Ferienlager anmelden. Das dafür notwendige Anmeldeformular ist in der Kleiderbörse Gadebusch, Wismarsche Straße 9, erhältlich.

Bisherige Ziele waren Tschechien und Thüringen

Bis zur Corona-Pandemie hatte der Arbeitslosenverband Gadebusch zahlreiche Ferienlager für Kinder aus Gadebusch, Rehna und umliegenden Orten organisiert. Sie fuhren zum Beispiel nach Tschechien oder nach Thüringen. Doch dann kam Corona – und die Fortsetzung dieser langen Tradition war nicht mehr möglich.

Doch in diesem Jahr soll ein neuer Versuch unternommen werden. „Wir wollen den Kindern eine Perspektive geben, die in Zeiten von Corona auf so vieles verzichten mussten“, sagt Doreen Seligmann.