Wismar : Arzt, Anwältin und Weltmeister kandidieren

von svz.de

06. März 2019, 21:54 Uhr

In der Kreisstadt Wismar wird nun auch die FDP ihre Wahlvorschläge für die Bürgerschaftswahl einreichen. Ziel sei es, mit der Liberalen-Liste FDP nicht nur Parteimitglieder, sondern auch nahestehende, parteilose Kandidaten einzubinden, heißt es von den Liberalen.

Mit René Domke und Peter Manthey treten wieder Politiker an, die schon über Jahre die Politik in der Hansestadt mitgestalten. Weitere Kandidaten sind die Rechtsanwältin Katharina Bernhard, der Metallrestaurator und Gelbgießer Ralf Froese, Dr. Peter Lüth, der sehr erfolgreich ein Unternehmen im biologischen Pflanzenschutz aufbaute und den Deutschen Umweltpreis erhielt, Sylke Woellert, die in der Steuerberatung tätig ist und der Student Carsten Lütje.

Als Nichtparteimitglieder werden für die Liberale Liste - FDP antreten: Bäckermeister Klaus Tilsen, Hotelier Svenja Preuss, der Arzt Dr. Sönke Reimann und der zweifacher Weltmeister und Olympiateilnehmer im Rudern, Armin Weirauch.