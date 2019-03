Ludwigslust : Auf Safari im Osten Afrikas

von svz.de

01. März 2019, 21:09 Uhr

Ob Weltenbummler, Safari-Fan oder Afrika-Einsteiger – Entdeckungsreisen in Ostafrika bieten zahlreiche Eindrücke von frei lebenden Tieren in unberührter Natur. Im Lichthof des Ludwigsluster Rathauses wird am Donnerstag, 7. März, um 17 Uhr eine Fotoausstellung eröffnet. Die Anfang Februar entstandenen Bilder zeigen Tierbeobachtungen im größten Nationalpark Kenias „Tsavo“ und dem „Amboseli“-Nationalpark mit Blick auf den Kilimandscharo. Wie Anke Ballhorn, Leiterin der Stadtbibliothek, mitteilt, haben Besucher der Ausstellungseröffnung die Möglichkeit, über die Bilder ins Gespräch zu kommen. Die Ausstellung ist schon ab 4. März zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.