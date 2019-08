Zarrentin : Auf zum Markt am Schaalsee

von Nadja Hoffmann

03. August 2019, 05:00 Uhr

Am morgigen Sonntag ist Biosphäre-Schaalsee-Markt am Informationszentrum Pahlhuus. 34 Erzeuger bieten Biogemüse, Feinkost, Ziegenkäse, vegane Speisen, Speiseeis aus frischer Milch, Kirschen, Bioeier, Biokäse, Biofleisch, Fisch, Kartoffelpuffer, Kuchen, Biobrot, Milch, Joghurt, sortenreinen Apfelsaft, Eierlikör, Stauden, Honig, Schmuck, Naturseifen und vieles mehr an.

Darüber hinaus erläutert der Heilpraktiker Peter Küddelsmann allen Interessierten in seinem Vortrag „Wasser ist Leben“ um 15 Uhr, wann Wasser gesund ist und welche Aufgabe es in unserem Körper erfüllt.