Thandorf : Aus dem Knall-Verbot wird eine Tradition

Brandgefahr im Dorf ist hoch: Thandorfer feiern gemeinsam in erlaubtem Gebiet

von SAHE

01. Januar 2020, 20:00 Uhr

Am Ufer des Bauernteichs stehen zwei Feuerkörbe, die flackerndes Licht spenden. Hinter einer Markierung brennen Fackeln, vom Steg aus werden Batterien und Raketen abgefeuert. Es ist noch weit vor Mitternacht, aber fast das gesamte Dorf hat sich auf dem Gelände versammelt, um sich das Lichtspektakel anzusehen, denn das gemeinsame Silvesterfeuerwerk für die Kinder hat in Thandorf Tradition.

„Diese Idee ist vor vielen Jahren aus der Not heraus geboren worden“, sagt die Thandorferin Anja Timke. Denn in der kleinen Ortschaft ist das Abfeuern von Raketen und ähnlichen Feuerwerkskörpern aufgrund von Brandgefahr fast überall verboten. Anstatt sich über das Verbot zu ärgern, sehen die Thandorfer den „Bannkreis“ mit Gelassenheit und machten aus der Not eine Tugend. Der Bauernteich mit der angrenzenden Wiese, auf der sich auch der Spielplatz befindet, liegt weit genug von Reetdächern und anderen gefährdeten Gebäuden entfernt.

Im Mittelpunkt der Tradition stehen vor allem die Kinder: „Wir machen das für die Kleinen, weil sie ja sonst nirgendwo knallen dürfen“, erläutert Anja Timke aus Thandorf. Aber auch die Großen haben viel Freude an der Tradition. „Hier trifft sich das ganze Dorf und es ist auch eine tolle Gelegenheit, Zugezogene kennenzulernen“, sagt Jörg Timke. Die könnten dann gleich für die anderen Traditionen wie das Teichfest oder das Frühjahrs- und Herbstfeuer akquiriert werden. Vereinzelt kämen auch um Mitternacht noch Thandorfer am Bauernteich zusammen, der Schwerpunkt läge aber auf dem etwa einstündigen Treffen am Abend, damit die Kinder noch fit sind und das Feuerwerk genießen können.

Wie schön die Thandorfer das alte Jahr ausklingen lassen, hat sich bereits herumgesprochen: „Es werden jedes Jahr mehr Leute“, berichtet Jörg Timke. Andreas Schröder ist mit seiner Familie das erste Mal an Silvester aus der Nachbargemeinde nach Thandorf gekommen. „Es ist einfach schön hier“, sagt er. Seine Tochter Leni ist kein großer Feuerwerksfan, hat aber ihren Spaß mit dem großen Holzpferd des Spielplatzes. „Das ist ein großer Vorteil dieses Platzes. Wenn die Kinder kein Interesse am Knallen haben, können sie sich sehr gut anders beschäftigen“, sagt Jörg Timke. Der freiwillige Feuerwehrmann hat die Feuerkörbe aufgestellt, an denen man sich wärmen kann, und einen Schlauch als Abgrenzung am Ufer entlang gelegt. So wissen alle, wo Feuerwerk gezündet werden darf. „Darüber hinaus organisieren wir nichts. Jeder bringt für sich Getränke und Feuerwerk mit“, berichtet der Wahl-Thandorfer. Wie Anja Timke feiern die meisten den Jahreswechsel dann Zuhause, an Neujahr trifft sich das Dorf aber wieder beim Bauernteich: „Dann wird gemeinsam aufgeräumt. Das gehört ja auch dazu.“