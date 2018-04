Gadebusch/Amal : Aus schwedischer Sicht

Einige Einwohner von Åmål verraten ihren Eindruck, den sie von den Deutschen haben – er ist durchweg positiv

von Tore Degenkolbe

08. April 2018, 05:00 Uhr

Welchen Stellenwert haben die deutschen Touristen in Åmål? Jährlich kommen hunderte Landsleute in die kleine Stadt am Vänern-See. Sei es nun zu dem Blues- und Jazzfestival oder aber um die Åmål umgebende Natur zu besuchen. Auch die intensive Partnerschaft mit Gadebusch trägt zu dem regen Austausch bei. Da hat sich bei vielen der Einwohner schon ein Bild des deutschen Touristen festgesetzt. Einige Åmåler haben es der SVZ verraten.

Thomas Hendriksen, 44 Jahre, hat bereits viele positive Erinnerungen an Deutschland. „Ich bin schon an die 40 Mal in Gadebusch gewesen. Das ist mittlerweile wie in einer großen Familie. Wenn ich durch die Stadt gehe, werde ich überall gegrüßt. Ich finde die Deutschen sehr freundlich.“

Hökan Frankson, Tor Onundsson, Kent Pettersson, Lars Bodqvist und Kennett Andersson Musiker von der Gruppe „The Saint“ sind sich einig: „Die Deutschen mögen schwedische Musik und sind ein tolles Publikum. Außerdem ist die deutsche Küche fantastisch.“

Auch die 41-jährige Dekorateurin Denice Johannsson kann die Deutschen gut leiden. „Ich war schon mehrere Male in Deutschland, da ich dort familiäre Bindungen hin habe. Ich mag die Deutschen, sie sind immer nett, höflich und hilfsbereit. Außerdem finde ich die Deutschen sehr respektvoll gegenüber Fremden. Was ich aber nicht verstehen kann ist, dass die Deutschen so fasziniert von der schwedischen Natur sind und deshalb extra hierher kommen. Denn genauso geht es mir mit der Natur in Deutschland. Sie ist einfach beeindruckend.“

Die Kellnerin Jeerata Auboncharoen, 30 Jahre, hat bereits viele Deutsche in Åmål bedient. „Sie sind sehr sozial und vor allem neugierig. Oft fragen sie nach typisch schwedischen Speisen und wollen sie ausprobieren. Ich habe bisher keinen Deutschen kennengelernt, der nicht freundlich zu mir gewesen ist. Ich war schon einmal in Berlin, auch dort waren die Deutschen zuvorkommend. Ich würde gerne nochmal nach Deutschland. Was mir dort auch sehr gefällt ist, dass es so sauber ist.“