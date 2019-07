von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Kultur-, Jugend- und Sozialausschuss der Stadt Rehna lädt am morgigen Donnerstag um 19 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung in Besprechungsraum 1.20 ins Lange Haus, Amt Rehna, ein. In dieser Sitzung gewählt werden der Ausschussvorsitzende und sein erster sowie der zweite Stellvertreter.