Rehna : Ausschussmitglieder wählen Vorsitzende

von Michael Schmidt

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Ausschusssitzungen im 30-Minuten-Takt wird es heute in der Stadt Rehna geben. So beginnt zunächst um 18.30 Uhr die konstituierende Sitzung des Umweltausschusses. Eine halbe Stunde später konstituiert sich im selben Besprechungsraum des Langen Hauses der Bau- und Ordnungsausschuss der Stadt Rehna. In beiden Fällen sollen die jeweiligen Ausschuss-Vorsitzenden und deren Stellvertreter gewählt werden. Die Sitzungen sind öffentlich.