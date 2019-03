Damshagen : Auto gegen Baum: 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Fahrer kommt mit Auto von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum

von svz.de

03. März 2019, 14:14 Uhr

Ein 24-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Dorf Gutow bei Damshagen (Kreis Nordwestmecklenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in dem Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den 24-Jährigen und brachten ihn mit sehr schweren Verletzungen in eine nahe gelegenes Krankenhaus. Seine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.