von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

Zu seinem dritten Hoffest lädt am Sonnabend, 17. August, der Reit- und Fahrverein Badower Füchse. Von 14 Uhr an wird es in Söhring Kinderreiten und Kutschfahrten, Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Tombola und vieles mehr geben. Der Verein verfügt über rund 20 Mitglieder und hofft auf zahlreiche Festbesucher. Sämtliche Einnahmen sollen den Pferden zu gute kommen.