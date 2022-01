Zwischen Gadebusch und Rehna : Baggerzeit zum Wohle des Flusses Radegast

Bei einem Umweltprojekt zwischen Gadebusch und Rehna ist ein weiteres Etappenziel erreicht worden. Wieder war dafür schwere Technik notwendig.

von Michael Schmidt

14. Januar 2022, 14:53 Uhr

Nach dem Bau zweier Sandfänge bei Rehna und im Bereich des Möllliner Grabens ist ein dritter in der Nähe von Nesow fertiggestellt worden. Die Sandfänge sollen künftig den Sediment-Eintrag in den Fluss Radegast verhindern. Sie sind Bestandteil eines Gewässer- und Pflegeplans für diesen Fluss.

Nach Angaben des Wölschendorfer Ingenieurs Heimo Wittenburg werden insgesamt sieben solcher Sandfänge errichtet. Sie sind etwa zehn Meter lang und breit sowie etwa 1,50 Meter tief.

Den Zuschlag für den Bau der Sandfänge hat die Gadebuscher Firma Landschaftsbau- und Umwelttechnik erhalten. Vorhabenträger ist wiederum der Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine. Dieser lässt das Projekt, das zu 90 Prozent mit EU-Geldern gefördert wird, für die Gemeinden Holdorf, Wedendorfersee und die Stadt Gadebusch realisieren. Investiert werden rund 600.000 Euro.

Die Arbeiten sind die Vorstufe für ein weiteres Umweltprojekt. So soll in einem zweiten Schritt der Mühlenteich in Rehna entschlammt werden.

© Stepmap, 123 map Daten: OpenStreetMap, Lizenz

Die Radegast ist Teil eines rund 300 Hektar großen Naturschutzgebietes, das sich vom Neddersee bei Gadebusch bis zur Einmündung der Radegast in die Stepenitz bei Börzow erstreckt. Das Gebiet war nach Angaben der Stiftung Umwelt und Naturschutz MV 1996 unter Schutz gestellt worden. Schutzzweck sei der Erhalt des unverbauten und mäandrierenden Mittel- und Unterlaufs der Radegast mit angrenzenden Talbereichen.

