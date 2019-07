von svz.de

03. Juli 2019, 05:00 Uhr

Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Besucher des Münzfestes am Wochenende in Gadebusch einstellen. Die Lübsche Straße ist wegen Bauarbeiten ab dem Abzweig Am Wehr in Richtung Marktplatz für den Autoverkehr gesperrt. In diesem Abschnitt lässt der Zweckverband Radegast eine neue Trinkwasserleitung verlegen.