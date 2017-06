Landwirtschaft : Bauern kämpfen mit Umweltboni

vergrößern 1 von 2 Foto: Peter Täufel 1 von 2

Bienenprogramm, Randstreifenbegrünung, Brachflächen – die Liste der möglichen Umweltmaßnahmen, für die Bauern von der EU Geld bekommen ist ebenso lang wie unübersichtlich. Dabei ist gerade dieser Teil der Landwirtschaft so wichtig wie nie, denn davon hängt nicht zuletzt das Überleben so manchen Betriebes ab: Fünf Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche eines Agrarunternehmens muss mit solchen Greening-Maßnahmen belegt sein, damit es die EU-Agrarförderung überhaupt gibt. „Dabei werden die Maßnahmen jedoch unterschiedlich bewertet“, so Petra Böttcher, Geschäftsführerin des Kreisbauernverbandes Nordwestmecklenburg. Das heißt, es gibt Maßnahmen, die werden nur mit einem Faktor von 0,3 bewertet, wie zum Beispiel der Zwischenfruchtanbau und Untersaaten. Andere hingegen bringen mit dem Faktor 2,0 die doppelte Wertungsfläche des eigentlichen Anbaus wie Hecken oder Baumreihen.

Es ist aktuell die Zeit der Feldbegehungen – überall im Kreis treffen sich die Agrarwirte regional bei einem Kollegen, um sich über die Qualität und den zu erwartenden Ertrag der Feldfrüchte zu informieren sowie über die bisherigen Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen. So auch bei der Borchert GbR in Pogez. „Natürlich ist auch bei uns das Greening ein Thema und die Schwierigkeiten, die es dabei gibt“, sagt Peter Borchert. Der Landwirt bewirtschaftet zusammen mit seinem Bruder den Familienbetrieb, den sie von Vater Klaus übernommen haben. 600 Hektar – dieses Jahr mit Weizen, Gerste und Raps bestellt. „Wir haben um unsere Ackerflächen mit den Kulturen an vielen Stellen fünf Meter breite Grünstreifen angelegt, an einigen Stellen auch Blühstreifen für Wildbienen“, berichtet Peter Borchert.

Doch solche Aktivitäten müssen gut überlegt und geplant werden: „Randstreifenbegrünung darf ich nur bis Ende März einsäen und darf es erst im Herbst einmal mulchen. Dann darf es fünf Jahre nicht umgebrochen werden. Wenn ich aber nicht aufpasse und mal vergesse, auf dem Antragsformular jährlich mein Kreuzchen an der richtigen Stelle zu machen, wird die Fläche als Ackerfläche gestrichen“, schüttelt der Landwirt den Kopf. Sein Kollege Klaus-Dieter Meißner kann ähnliches berichten: „Jahrelang wurde großes Augenmerk auf den Anbau von Leguminosen (Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen oder Luzerne, Anm. d. Red.) gerichtet, der stark gefördert wurde. Jetzt darf in diesem Zusammenhang aber keine Vorbehandlung des Bodens mit Herbiziden mehr erfolgen. Doch gegen die Unkräuter haben die Hülsenfrüchte keine Chance“, erklärt der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Veelböken. Dadurch rechne sich Aufwand und erzielter Ertrag nicht mehr und es werde immer weniger von diesen Eiweiß liefernden Feldfrüchten angebaut. „Das heißt, dass diese Leguminosen, die auch für unser Tierfutter gebraucht werden, wieder importiert werden“, befürchtet Meißner. Und die Gefahr, dass diese dann teilweise genmanipuliert sind, sei nicht unerheblich.

Letztes Beispiel: Für das so genannte Bienenprogramm, bei dem als Nahrungsquelle vor allem für Wildbienen und Hummeln an den Feldrändern von den Landwirten Blühstreifen angelegt werden, ist in deren Augen ein riesiger Bürokratieaufwand nötig. „Das Ganze läuft über fünf Jahre. Ich muss dafür ein 17-seitiges Formular ausfüllen. Ich muss mir einen Imker suchen, der das bestätigt und betreut. Und dann darf ich auch nicht mehr als zwei Hektar dieser Bienenweide anlegen“, macht Peter Borchert deutlich. Alles in allem sind sich die Landwirte bei der Feldbegehung in Pogez zur EU-Agrarpolitik einig: Das Greening ist gut gemeint , aber noch lange nicht gut gemacht.

von Peter Täufel

erstellt am 27.Jun.2017 | 06:00 Uhr