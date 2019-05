Lützow : Behinderungen durch Bauarbeiten

von Holger Glaner

22. Mai 2019, 05:00 Uhr

Bauarbeiten sorgen im Sommer in der Ortslage Lützow wieder für Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. In der Zeit vom 17. Juni bis zum 19. Juli soll die Fahrbahndeckschicht der Bundesstraße 104 in Lützow vom Ortseingang aus Richtung Gadebusch kommend bis kurz über den Bahnübergang hinaus erneuert werden. Der Verkehr wird halbseitig an der Baustelle vorbei geführt, Zufahrten sind grundsätzlich befahrbar. Darauf weist das Amt Lützow-Lübstorf hin.