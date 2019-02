Dreilützow : Benefizessen im Schloss

Caritas Landschulheim lädt dazu am 10. März ein / Erlös soll Kindern aus sozial schwachen Familien helfen

28. Februar 2019, 20:45 Uhr

Es gibt viele Familien, in denen kaum Geburtstagsrituale existieren auszurichten. Ein Geburtstag ist unter solchen Umständen einfach ein Tag wie jeder andere. „Doch für Kinder ist dieser eben nicht einer wie jeder andere. Es ist und bleibt ihr Tag. Einer, an dem einmal im Jahr jedes Kind im Mittelpunkt stehen sollte“, so Stefan Baerens, Leiter des Caritas-Landschulheims.

Das Schloss Dreilützow veranstaltet am 10. März um 18 Uhr ein Benefizessen. „Die Erlöse sollen dazu beitragen, dass Kinder aus sozial schwachen Familien gelungene Geburtstage ausrichten können. Mit dem Geld werden dann Geburtstagstorten und Gesellschaftsspiele gekauft. Vor allem Aktionsmöglichkeiten sollen mit dem Erlös mitfinanziert werden“, so Baerens. Anmeldung per E-Mail unter Schloss3L@t-online.de oder per Telefon unter 038852/50154.