von svz.de

18. Februar 2019, 08:49 Uhr

Um das Thema Finanzen geht es heute in der Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung. Die Beratung beginnt um 16 Uhr in der Rostocker Straße 76 in Wismar. Dabei geht es um ein Finanzierungs-Thema im Bereich der Jugend- und Schulsozialarbeit.