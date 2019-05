Rehna : Beschwerde gegen Landrätin geht ins Leere

Vorwurf wegen fehlerhafter Stimmzettel: Innenministerium sieht keine Rechtsverletzung

von Onlineredaktion pett

21. Mai 2019, 05:00 Uhr

Abfuhr für Dennis Klüver: Das Kreistagsmitglied der Piratenpartei hatte beim Innenministerium MV eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Kerstin Weiss eingereicht, weil die Landrätin den Kreistag von Nordwestmecklenburg aus seiner Sicht nicht rechtzeitig über fehlerhafte Stimmzettel zu den bevorstehenden Kommunalwahlen informiert hatte. Das Innenministerium konnte nach einer gestern verbreiteten Antwort allerdings keine Rechtsverletzung durch die Verwaltungschefin erkennen.

In einem Schreiben an Klüver heißt es, die Landrätin habe plausible Gründe dafür dargelegt, weshalb im Rahmen der Sitzung des Kreistages vom 9. Mai keine Information erfolgt ist. Unter anderem hätte eine abschließende Lösung zum Zeitpunkt der Sitzung noch nicht vorgelegen, so dass in der Öffentlichkeit, auch über die Gültigkeit der bereits per Briefwahl abgegebenen Stimmen, keine Verunsicherung herbeigeführt werden sollte.