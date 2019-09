Gadebusch : Besucheransturm auf frühere Stellmacherei

von Holger Glaner

09. September 2019, 05:00 Uhr

Das wollten sich viele Gadebuscher nicht entgehen lassen: Am gestrigen Tag des offenen Denkmals zog es viele Interessierte in das Haus Reincke mit Stellmacherei in der Wollbrügger Straße. Das Fachwerkgebäude aus dem 18. Jahrhundert mit Umbauten und baulichen Ergänzungen an Hof- und Nebengebäuden aus verschiedenen Epochen wird derzeit umfassend umgebaut und modernisiert. Die künftige Nutzung ist nach Aussage des Eigentümers Kai Connelly allerdings noch unklar.