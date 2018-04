Stasi-Unterlagen : Biermanns Stasi-Akten

Zeitzeugen diskutieren in Görslow über Ausbürgerung des Liedermachers

von Werner Mett

18. April 2018, 12:00 Uhr

Von einem Konzertaufenthalt in der BRD durfte Wolf Biermann 1976 nicht mehr in die DDR zurückkehren. Die Ausbürgerung des Liedermachers schlug hohe Wellen – in Ost und West. Um dieses Stück Zeitgeschichte geht es am Sonnabend, 21. April, um 14.30 Uhr in Görslow am Schweriner See. Dann lädt die Stasi-Unterlagen-Behörde für den ehemaligen Bezirk Schwerin wieder zur Vortragsreihe „Samstag im Archiv“ ein.

Rückblick: Am 16. November 1976 verkündete die SED, dass Wolf Biermann ausgebürgert sei. Der Plan, den unliebsamen Künstler aus der DDR zu werfen, wurde schon lange gehegt, wie sich in den Akten nachlesen lässt.

Wolf Biermann war schon vor seiner Künstlerkarriere gerade in Gadebusch ein Begriff. Denn als er als junger Mann aus der BRD in die DDR kam, machte Biermann in Gadebusch sein Abitur.

In einem Gespräch, moderiert von Siv Stippekohl vom NDR, erzählen die Zeitzeugen Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, und Heiko Lietz aus Schwerin von ihren Erlebnissen. Der Eintritt ist frei.