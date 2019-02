Grevesmühlen : Big Band feiert Jubiläum

Konzert in Grevesmühlen zum 25. Geburtstag

von Onlineredaktion SVZ

20. Februar 2019, 05:00 Uhr

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens gibt die Big Band der Kreismusikschule unter der Leitung von Hartwig Kessler ein Jubiläumskonzert an diesem Sonnabend, 23. Februar, in der Grevesmühlener Mehrzweckhalle am Ploggensee. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Mit viel Spielfreude werden die 18 Musiker an diesem Abend einen Einblick in ihr umfangreiches Repertoire geben. Mit dabei ist an diesem Abend auch die NDR-Bigband, die im Rahmen ihrer Schultour „School’s Out – It‘s Big Band Time“ zu Gast in der Kreismusikschule ist. Die Zuhörer dürfen sich also auf ein besonderes Konzerterlebnis freuen. Kartenvorbestellungen nimmt die Schule unter der Telefonnummer 0 38 81 / 71 96 88 entgegen.

Die Musikschule des Kreises wurde nach der „Wende“ 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Grevesmühlen. Zurzeit unterrichten 71 Lehrer kreisweit rund 1700 Kinder, Jugendliche und Erwachsene im gesamten Landkreis.