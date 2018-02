Badow : „Big Boys“ lassen es wieder krachen

Fünf gelernte Handwerker aus Badow sind dick im regionalen Showgeschäft

von Michael Schmidt

19. Februar 2018, 05:00 Uhr

Die Badower „Big Boys“ werden ihrem Namen wieder einmal gerecht. Denn sie sind nicht nur stark und kräftig, sondern auch dick im regionalen Show-Geschäft. So wurden die fünf Herren bereits für mehrere Veranstaltungen in diesem Jahr gebucht. Und in ihrem Heimatdorf Badow fiebert vor allem die Damenwelt dem 10. März entgegen. Dann steigt im Feuerwehrhaus eine Frauentagsfeier, bei der die Badower „Big Boys“ ihr neues Showprogramm für 2018 erstmals präsentieren werden.

„Dieses Mal wird es keine Hitparade sein. Stattdessen studieren wir ein Programm in Anlehnung an eine andere Fernsehshow ein. Mehr wird aber noch nicht verraten. Vielleicht nur noch so viel: Wir zeigen natürlich auch wieder Bein, echtes Männerbein“, sagt Ralf Moritz.

Zwei Mal pro Woche studiert das Badower Quintett derzeit die neue Show ein. „Manchmal proben wir dafür auch vor laufender Kamera“, sagt Gerald Heiden. Angesprochen auf erste Ergebnisse der Videoanalyse fängt Heiden an zu lachen und winkt ab: „Hör bloß auf…“

Mit dem Lachen ist das ohnehin so eine Sache mit den „schweren Jungs“ aus Badow. Denn wo sie auftreten, bleibt kein Auge trocken. Und auch sie selbst müssen aufpassen, dass sie keinen Lachanfall bekommen, wenn zum Beispiel aus „Big Boy“ Sven Peter Meyer wieder einmal die fesche Svenja wird. Denn nur der 44-Jährige passt nach eigenen Angaben in Frauenkleider. Darin macht der gelernte Metallbauer wiederum eine gute Figur, wie in der Vergangenheit zu sehen war. So trat er unter anderem als Nena auf, trug dafür ein Top mit Spaghettiträgern, Minirock und Netzstrumpfhose.

Nicht nur die Kunst der Verwandlung, sondern auch die Mathematik spielt bei den Badowern „Big Boys“ eine Rolle. Ein ums andere Mal rechnen sie bei ihren Proben die Anzahl der notwendigen Schritte aus, um in einer vorgegebenen Zeit vom Saaleingang bis zur Bühne gelangen zu können. Schließlich wollen Gerald Heiden, Klaus Ohde, Ralf Moritz, Daniel Hubert und Sven Peter Meyer bei ihren Shows nichts dem Zufall überlassen. Sollte wider Erwarten dennoch einmal etwas schief gehen oder gar anbrennen, ist das auch nicht so schlimm: Denn die fünf Badower „Big Boys“ verstehen auch ihr Handwerk als Brandschützer. Zusammen sind sie in der Feuerwehr Schildetal aktiv und gehen, wenn es sein muss, für andere durchs Feuer.