Boltenhagen: Diebe entwenden mehrere E-Bikes

von Polizeiinspektion Wismar

05. August 2020, 17:15 Uhr

In der Nacht vom 03. zum 04. August entwendeten unbekannte Diebe insgesamt vier E-Bikes in Boltenhagen in der Ostseeallee und im Dünenweg. Zwei der Räder befanden sich in einem Schuppen und zwei waren an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Gesamtschaden betrug ca. 5.600 EUR.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an der Polizei in Grevesmühlen (Tel. 03881 720-0) zu wenden.