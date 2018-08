von svz.de

10. August 2018, 13:54 Uhr

Soeben wurde der Polizei in Wismar ein Feuer auf dem Gelände des Abfallwirtschaftshofes in Wismar Müggenburg gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet dort eine Sortieranlage in Brand und hat sich auf eine Halle ausgedehnt. Weiteres ist derzeit nicht bekannt.

>> Weitere Informationen in Kürze.