Grevesmühlen : Buchautor zu Gast bei Senioren

von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 05:00 Uhr

In Grevesmühlen wird die Veranstaltungsreihe „Senioren für Senioren“ fortgesetzt. So wird im Januar der Buchautor Manfred Rohde im Vereinshaus zu Gast sein. Bekannt geworden ist er durch seine Werke zum Thema „Sagenhaftes, Lustiges, Nachdenkliches und Alltägliches aus dem Klützer Winkel“. Die Veranstaltung mit Manfred Rohde beginnt am Dienstag, 29. Januar um 15 Uhr.

Die Termine für weitere Veranstaltungen stehen inzwischen auch fest. So wird am 26. Februar Ortschronist Eckart Redersborg die Gäste mit der Geschichte des A. Pelzer bekannt machen. Am 26. März informiert Horst Lederer über die wechselvolle Geschichte der St.-Nikolai-Kirche in Grevesmühlen.