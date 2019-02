Gadebusch : Bürgergemeinschaft stellt Kandidaten auf

von Michael Schmidt

28. Februar 2019, 20:30 Uhr

Bei ihrer öffentlichen Mitgliederversammlung will die Gadebuscher Bürgergemeinschaft (GBG) ihre Kandidaten für die Kommunalwahl 2019 wählen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 7. März, von 19 Uhr im Sitzungssaal des Gadebuscher Rathauses statt. Das kündigte Hartwig Meyer an. Er ist der Vorsitzende der GBG. Nach seinen Angaben können Interessierte dort die Kandidaten kennenlernen und mehr über die Ziele der GBG erfahren.

Die Gadebuscher Bürgergemeinschaft ist aktuell mit vier Mitgliedern in der Stadtvertretung vertreten: Günter Blankenberg, Wolfgang Lembck, Wolfgang Flaegel und Wolfgang Joop. Letztgenannter ist zudem zweiter stellvertretender Bürgermeister von Gadebusch.

Weitere Themen der Mitgliederversammlung werden das Tourismuszentrum „Schwedenschlacht von 1712“ und das Thema Windkraft sein.